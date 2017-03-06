Kraliçe’nin gizli sinyalleri— 6 Mart 2017
Kraliyet tarihçisi Hugo Vickers, 91 yaşındaki Kraliçe’nin, kullandığı aksesuarlar aracılığıyla, çalışanlarına gizli sinyaller verdiğini açıkladı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in el çantasını ve kıyafetlerini bütünleyen aksesuarlarını işaret dili olarak kullandığını biliyor musunuz? Kraliyet tarihçisi Hugo Vickers, 91 yaşındaki Kraliçe’nin, kullandığı aksesuarlar aracılığıyla, çalışanlarına gizli sinyaller verdiğini açıkladı.
People dergisine konuşan Vickers, “Kraliçe birisiyle görüşmesini bitirdikten sonra çalışanlarına, konuşmasının bittiğini ifade etmek için çantasıyla mesaj veriyor” dedi. Vickers’e göre Kraliçe herhangi bir davet yada programa katıldığı zaman, “Hadi ben gidiyorum” demiyor. Çalışanlarına, uzaktan aksesuarları aracılığıyla mesaj gönderiyor. Programların onur konuğu olduğu zaman hoşlanmadığı sohbet olursa yine aynı yola başvuruyor.
EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ OYNATIRSA
Sohbetleri kısa kesmek ya da daha başka kişilerle sohbete devam etmek veya programdan ayrılmak istiyorsa bütün bunları çalışanlarına, yardımcılarına aksesuarlarının hareketleriyle bildiriyor. Kraliçe, çantasını bir elinden çıkarıp diğer eline aldığı zaman, görüştüğü kişiyle konuşmasını bitirmeye hazır olduğunu ifade etmek istiyor. Evlilik yüzüğüyle oynadığında bu sohbeti hızlı bir şekilde bitirmek istediğini belirtiyor. Eğer evlilik yüzüğünü çevirip parmağı ile de birkaç kere vurursa, yardımcılarına “Sohbetten sıkıldım” mesajını yolluyor.
Peki ya, Kraliçe masaya çantasını koyarsa! Bu da, “Artık hazırım, buradan ayrılabilirim” demek oluyor. Uyarı niteliğinde olan bu hareketin süresi ise beş dakika. Yani Kraliçe “Beş dakika sonra çıkalım” diyor.
Cambridge Düşesi Kate Middleton’nın ise uygunsuz el sıkışmalarına mani olmak için çantasını kullandığı ifade edildi. (HÜRRİYET)
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