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Londra Belediyesi, yeni stat için Chelsea’ye onay verdi

— 6 Mart 2017

Londra Belediyesi, İngiliz devi Chelsea’nin planladığı 60 bin kişilik yeni stat için projeye onay verdi. Yeni stat, Stamford Bridge’nin yerine yapılacak.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Stamford Bridge Stadı’nın yeniden yapılması için Chelsea Kulübüne imar izni verildiğini duyurdu.

EFSANE STAT YIKILACAK

Kulübün yeni projesi kapsamında, 41 bin 600 kişilik Stamford Bridge tamamen yıkılarak yerine 60 bin kişi kapasiteli yeni bir stat yapılacak. Londra temsilcisi, 2021-2022 sezonuna kadar bitirmeyi planladığı stat için 500 milyon sterlin harcayacak.

Rus milyarder Roman Abramovich‘in sahibi olduğu Chelsea‘nin 1905’ten bu yana kullandığı Stamford Bridge Stadı’nda 1990’lı yıllarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştı.(HABERLER.COM)

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