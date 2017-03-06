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Londra Gazete özel ekinde gıda sektörünü inceleyecek

— 6 Mart 2017

 

Londra Gazete her yıl düzenli olarak hazırladığı özel sektör eklerine ‘Gıda’ ile devam ediyor. Mart ayının ikinci yarısında yayınlanması planlanan söz konusu özel ekin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Gıda toptancıları başta olmak üzere, süpermarketler ile sektöre ürün tedarik eden firmalara ait haberlerin yanı sıra genel istatistiki verilerin yer alacağı özel ekte, sağlıklı beslenmeye dair analizler de yer bulacak.

Gıda sektöründeki gelişim, yıllar önce ağırlıkla tekstil sektöründe faaliyet gösterirken, bu alandaki üretimin Uzakdoğu’ya yönelmesiyle işsiz kalan Türkiyeli toplumun girişimcilikteki başarısını da gözler önüne seriyor. Günümüzde ulusal zincir marketlerle bile rekabet edebilir hale gelen gıda işletmelerimiz, etnik pazardaki ağırlığını da artırıyor.

Son dönemde, İngiltere gıda sektöründe 6 milyar poundluk ekonomik hacme yön verir hale gelen Türkçe konuşan toplumlara ait işletmelerin istihdama yaptığı katkı da her kesimden övgü alıyor. Süpermarket ve gıda toptancısı sayısı günden güne artan Türkçe konuşan toplumların ekonomideki bu dinamizmi, Brexit sürecinin olumsuz etkisini atlatmaya çalışan İngiltere’ye de umut ışığı oluyor.

Londra Gazete tarafından hazırlanan Gıda özel sektör ekinde yer almak için 020 8889 5025 numaralı telefonu arayabilir ya da belgin@londragazete.com adresine mail atabilirsiniz.

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