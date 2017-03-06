Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir köprü kuruluyor

Avrupa Türk Ticaret Birliği, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticari köprülerden biri olacak.

İngiltere’de uzun yıllardır ticari danışmanlık ve muhasebecilik yapan Turkish Business Consultancy & Accountancy Services’i ile diğer çalışma gurubu arkadaşları ve kurumları tarafından ortaya konulan proje başta İngiltere ve Türkiye olmak üzere, diğer Avrupa ülkeleri ve Türki cumhuriyetler ile Orta Doğu devletlerini kapsıyor. Projenin başındaki isim Murat Zengin, kendi ofisinde yaptığı sunum ile aralarında bir hukukçunun da bulunduğu iş insanlara tanıtım gerçekleştirdi.

Türkiye ve İngiltere resmi kurumlarının desteklerini aldıklarını söyleyen Zengin, üç farklı üyelikle hizmet vereceklerini, bunların 750 pound karşılığında ATTB Danışmanlık Üyeliği, 12 bin pound karşılığında Expo Express Stant Üyeliği ve 2 bin 500 pound karşılığında Birlikte Çalışma Üyeliği olduğunu açıkladı. Özellikle Türkiye’den İngiltere pazarına girmeyi amaçlayan üreticiye destek olacaklarını belirten ATTB misyonunu şöyle açıklıyor: “Türkiye, İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ve tüm Dünya’da Ticari, Sosyal, Kültürel ve Eğitimsel işbirliği köprüsünü oluşturmak için Gençlerimize en saygın Eğitim çalışmaları, yetişkinlerimize en güzel bir sosyal yaşam ve iş kazandırılması, Yeni iş imkanların yaratılması ve girişimci fikirler, projeler çıkarılması ve yaşlılarımıza en güzel şekilde emekliliklerini yaşayabilmelerini sağlar iken, tecrübe birikimlerini yeni nesillere, gençlere aktarabilecekleri çalışma ortamları hazırlamak. Saygın ve Yücelik değerler içerisinde, Birlik ve Bütünlüğü sağlayıcı uygulamalarda görev almak, Çalışmalarını daha aktif ve faal yürütebilmesi açısından, İngiltere ve Avrupa’nın her yerindeki hatta Türkiye’deki Ticari firmalar, Devlet kurum ve kuruluşları ile çalışmalar yürütmek, ortaklıklar kurarak, ülkeler arası ticari ve kültürel etkileşimi geliştirmek, Orta ve Küçük ölçekli firmalar öncülük yaparak, onlara ticari araştırma, destek ve danışmanlık hizmetleri vererek ticari faaliyetlerini geliştirmesinde öncelik etmektir.”