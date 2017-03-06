UETD’liler Abdullah Gül ile görüştü

UETD UK temsilcilerinden oluşan bir heyet İngiltere’de temaslarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.

Görüşme 11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün konakladığı Sheraton Otel’de gerçekleşti. Görüşmeye UETD UK Başkanı Dr. Turhan Özen, UETD UK Genel Sekreteri Ali Demirci, UETD UK Gençlik Kolları Başkanı Dr. Egemen Tezcan, UETD UK BKYK Üyeleri Şükrü Aybakar ve Merve Demir katıldı.

Buluşmada UETD UK’in İngiltere de yapmış olduğu faaliyetler aynı zamanda referandum çalışmaları konusunda bilgi verildi. İngiltere deki öğrencilik yılları, aktif siyaset dönemi, Türkiye-İngiltere ilişkileri birçok konu üzerine Gül ile sohbet edildi. Eski Cumhurbaşkanı, İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin diğer Avrupa ülkelerine göre her zaman daha iyi olduğunu söyledi. Londra’nın dünya başkenti olduğu söyleyen Gül, Almanya’ya göre İngiltere’de Türk nüfusunun çok az olduğuna ve birlik olunması gerektiğine dikkat çekti.