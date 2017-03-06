UETD’liler Abdullah Gül ile görüştü

İngiltere’de polis eşinin seks işçiliği yapmasına onay!— 6 Mart 2017
İngiltere’de eşi seks işçisi olarak çalışan polis memurunun hikayesi, manşetlere taşındı.
UETD UK temsilcilerinden oluşan bir heyet İngiltere’de temaslarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
Görüşme 11’inci Cumhurbaşkanı Gül’ün konakladığı Sheraton Otel’de gerçekleşti. Görüşmeye UETD UK Başkanı Dr. Turhan Özen, UETD UK Genel Sekreteri Ali Demirci, UETD UK Gençlik Kolları Başkanı Dr. Egemen Tezcan, UETD UK BKYK Üyeleri Şükrü Aybakar ve Merve Demir katıldı.
Buluşmada UETD UK’in İngiltere de yapmış olduğu faaliyetler aynı zamanda referandum çalışmaları konusunda bilgi verildi. İngiltere deki öğrencilik yılları, aktif siyaset dönemi, Türkiye-İngiltere ilişkileri birçok konu üzerine Gül ile sohbet edildi. Eski Cumhurbaşkanı, İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin diğer Avrupa ülkelerine göre her zaman daha iyi olduğunu söyledi. Londra’nın dünya başkenti olduğu söyleyen Gül, Almanya’ya göre İngiltere’de Türk nüfusunun çok az olduğuna ve birlik olunması gerektiğine dikkat çekti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak