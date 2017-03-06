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Ware FC’nin durumu kritik

— 6 Mart 2017

Sezona iyi başlayan, ancak son haftalarda inişli-çıkışlı grafikler çizerek küme düşme hattına yaklaşan Ware FC, son maçından da farklı yenilgiyle ayrıldı.Bowers&Pitsea deplasmanından 5-0’lık yenilgiyle dönen Ware FC, 37 maçta 38 puanla 20’inci sırada kaldı.

3-4-8-32 ve 43’te yediği gollerle daha ilk yarıda pes eden Ware FC’nin maçını 106 biletli seyirci izledi.

Bu haftaki maçlar

7 Mart Salı

19.45 Ware FC-Bury Town (lig)

11 Mart Cumartesi

15.00 Ware FC-AFC Hornchurch (lig)

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