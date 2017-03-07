450 ton bagajla uçtu

Finans göçünde Londra’dan pay kapma savaşı!— 7 Mart 2017
Uluslararası bankalar Londra’daki merkezlerinde binlerce çalışanı İngiltere dışına taşımaya hazırlanıyor.
Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Endonezya’ya giden Suudi Arabistan Kralı Salman’ın bagajı tam 450 ton ağırlığında. Kral Salman’ın bagajında, değişik ekipmanların yanı sıra limuzin arabalar ve elektrikli asansör aletleri de bulunuyor.
ÇIPLAK HEYKELLER KAPATILDI
Milyar dolarlık yatırım ve dinsel bağlantıların güçlendirilmesi beklentisindeki Endonezya’da Suudi Kral’ın kortejinin geçeceği güzergah üzerinde bulunan çıplak heykellerin üzeri kapatılırken Jakarta’daki İstiklal Camisi’ne de yeni özel bir tuvalet inşa edildi.
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