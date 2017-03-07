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450 ton bagajla uçtu

— 7 Mart 2017

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Endonezya’ya giden Suudi Arabistan Kralı Salman’ın bagajı tam 450 ton ağırlığında. Kral Salman’ın bagajında, değişik ekipmanların yanı sıra limuzin arabalar ve elektrikli asansör aletleri de bulunuyor.

ÇIPLAK HEYKELLER KAPATILDI

Milyar dolarlık yatırım ve dinsel bağlantıların güçlendirilmesi beklentisindeki Endonezya’da Suudi Kral’ın kortejinin geçeceği güzergah üzerinde bulunan çıplak heykellerin üzeri kapatılırken Jakarta’daki İstiklal Camisi’ne de yeni özel bir tuvalet inşa edildi.

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