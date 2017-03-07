Londra Gazete
Son haberler
7 Mart 2017 - Bozca-Der gençliği yeni dönem toplantısını gerçekleştirdi
6 Mart 2017 - Londra Gazete özel ekinde gıda sektörünü inceleyecek
6 Mart 2017 - UETD’liler Abdullah Gül ile görüştü
6 Mart 2017 - “Halkla kucaklaşarak sorunları çözeceğiz”
6 Mart 2017 - Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir köprü kuruluyor
Home / İngiltere ve Londra / Asda da bunu yaparsa…

Asda da bunu yaparsa…

— 7 Mart 2017

İngiltere’de alışveriş devi olan Asda, evlere servis için bulundurduğu bir deposunda ölü fare ve sineklerin bulunması üzerine 300 bin pound cezaya çarptırıldı.

Teftişlerde fareler tarafından kemirilmiş mısır gevrekleri de bulundu

Enfield Belediyesi tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan bir teftişte Asda’nın Enfield’da bulunan deposuna yapılan bir teftiş sonucu, deponun ekmek bölümünde ölü farelerin ve sineklerin bulunması üzerine belediye acil olarak harekete geçmişti. Teftiş sırasında aynı zamanda alışveriş sepetleri üstünde bulunan sinek yumurtaları ve yemek artıklarına rastlanmıştı.

Belediyenin şikayeti üzerine İngiltere Yemek Hijyeni ve Güvenliği boyunca Asda’nın hukuğu çiğnediğine ve insan sağlığını tehdit edici ürün sağlama suçuna çarptırıldığı belirtildi. Asda aynı zamanda Enfield Belediyesi’ne ödemesi için £4843.61 para cezasına çarptırıldı.

Enfield Belediyesi’nden çevre kabinesi müşaviri Cllr Daniel Anderson, açıklamasında şunları söyledi:

“Böyle bir örneğin umarım besin hijyeni anlamında ne kadar titiz olduğumuzu ve devamlı olarak teftişlerde her detayı takip ettiğimizi kanıtlamasını umuyoruz. Enfield Belediyesi olarak besin hijyeni ve güvenliği konusunda hiçbir anlamda affedici tutumumuz olmadığını belirtmek isterim.”

Haber Okunma Sayısı: 361
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Mart 2017 Perşembe
Sayı 835

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close