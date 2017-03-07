Asda da bunu yaparsa…

İngiltere’de alışveriş devi olan Asda, evlere servis için bulundurduğu bir deposunda ölü fare ve sineklerin bulunması üzerine 300 bin pound cezaya çarptırıldı.

Enfield Belediyesi tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan bir teftişte Asda’nın Enfield’da bulunan deposuna yapılan bir teftiş sonucu, deponun ekmek bölümünde ölü farelerin ve sineklerin bulunması üzerine belediye acil olarak harekete geçmişti. Teftiş sırasında aynı zamanda alışveriş sepetleri üstünde bulunan sinek yumurtaları ve yemek artıklarına rastlanmıştı.

Belediyenin şikayeti üzerine İngiltere Yemek Hijyeni ve Güvenliği boyunca Asda’nın hukuğu çiğnediğine ve insan sağlığını tehdit edici ürün sağlama suçuna çarptırıldığı belirtildi. Asda aynı zamanda Enfield Belediyesi’ne ödemesi için £4843.61 para cezasına çarptırıldı.

Enfield Belediyesi’nden çevre kabinesi müşaviri Cllr Daniel Anderson, açıklamasında şunları söyledi:

“Böyle bir örneğin umarım besin hijyeni anlamında ne kadar titiz olduğumuzu ve devamlı olarak teftişlerde her detayı takip ettiğimizi kanıtlamasını umuyoruz. Enfield Belediyesi olarak besin hijyeni ve güvenliği konusunda hiçbir anlamda affedici tutumumuz olmadığını belirtmek isterim.”