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Boksör zabıtadan destek çağrısı

— 7 Mart 2017

 

Boksör Durmuş Karakuş (ortada), Ali Daylak (solda) ve İbrahim Kavalcı basın toplantısında.

İstanbul’un Pendik Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapan boksör Durmuş Karakuş, Nisan ayında İngiltere’de kemer maçına çıkmak için çalışmalara başladı.

‘Zabıta Boksör’ olarak tanınan Karakuş, geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada kemer kazanarak Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlara armağan etmişti. 15 Nisan günü İngiltere’nin Ghillingham kentinde İngiliz boksör Tony Barratt ile kemer birleştirme maçında karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 12 yıldır Pendik Belediyesi’nde görev yapan 44 yaşındaki zabıta boksör 30 yılı aşkın süredir boks ve kick boks yapıyor. Şu ana kadar 60 maça çıkan Karakuş, herhangi bir maddi destek olmadan maçlara hazırlandığını ve İngiltere’de bulunan Türklerden destek beklediğini vurguladı. Pendik’te bulunan Şenol Yılmaz Boks Akademisi’nde Nisan ayında çıkacağı maça hazırlanıyor. Turnuvayı düzenleyen yöneticiler ile Türkiye’de sahilde tesadüfen tanıştığını dile getiren Karakuş,  “Başta tereddüt ettiler, fakat 5 gün boyunca benimle antrenman yapıp hırsımı gördüklerinde çok beğendiler. İngiltere’de kemer maçına çıkmam için teklif ettiler, bende kabul ettim. Tek amacımız bu kemeri kazanıp ülkemize getirmek. ‘’sözlerini vurguladı.

Durmuş Karakuş, daha önce ingiltere’de yaptığı müsabaka sonrası galip ilan edilirken.

Londra’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Durmuş Karakuş , İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarından destek beklediğini, belirtti. Harringey’de bulunan Devran Restaruant’taki basın toplantısında ‘’Çok yoğun bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Özel olarak beni davet eden Frank Ball hocamın gözetiminde maçlara hazırlanıyoruz. Bu kemeri alıp Türkiye’ye döneceğim. İngiltere’deki Türk vatandaşlarımızın maça gelip destek vermesini ve sponsor olarak katkıda bulunmalarını rica ediyorum’ ’açıklamarını yaptı.

Durmuş Karakuş bir müsabakasında.

 

 

 

 

 

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