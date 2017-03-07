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Bozca-Der gençliği yeni dönem toplantısını gerçekleştirdi

— 7 Mart 2017

 Londra’nın en büyük ve faal sivil toplum kuruluşlarından bir olan Bozca-Der’de geçtiğimiz Pazar sabahı yapılan kahvaltıda toplumdan birçok sima bir araya gelirken birçok aile leziz Türk kahvaltısı lezzetleri ile birlikte olmanın tadını çıkardılar.

Bozca-Der Gençlik Kolları’nın yeni dönem değerlendirme ve planlama süreci için de uzun bir zaman ayrılan kahvaltıda, gençler bir araya gelerek gelecek projeleri ele aldılar. Yeni üyelerin de katıldığı toplantıda Bozca-Der Gençlik kolları hem yeni simaları teker teker tanıdı hem de mevcut üyelerle durum değerlendirmesi yaptı.

Önümüzdeki Nisan ayında kutlanılacak Paskalya (Easter) için şimdiden hazırlıklara başlanıldığını söyleyen Gençlik Kolları Başkanı Özlem Köroğlu, Paskalya dönemi için Top Golf, film v eve tiyatro etkinliklerinin planlandığını söyledi. Köroğlu, aynı zamanda Paris’e Disney Land’e de bir gezinin planlar arasında olduğunu belirtti.

“YIL BOYUNCA YENİ ETKİNLİKLER”

Kültürel, sportif ve sanatsal birçok etkinliğin yeni yılda Bozca-Der Gençlik Kolları’nda yer alacağını belirten Köroğlu, aynı zamanda yeni üyelere her zaman kapılarının açık olduğunun altını çizdi.

Bozca-Der’ ulaşmak için Old Library Building, Crompton Crescent, London N17 7LD adresini ziyaret edebilirsiniz.

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