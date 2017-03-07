CHP UK Kadın Kolları Emekçi Kadınlar Günü’nde “Hayır” dedi

CHP İngiltere Birliği Kadın Kolları, geçtiğimiz Pazar düzenledikleri bir etkinlikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ni kutlarken, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP PM üyesi Emre Çam ve müzisyen Ergün Efe gibi isimleri ağırladı.

Dalston’da bulunan Epic Dalston Events Hall’da gerçekleşen etkinliğe katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken toplumdan birçok sima keyifli günün tadını canlı müzik ve sürpriz çekilişlerle çıkardı. Açılış konuşmasını yapan CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, Türkiye’de kadın hakları ve özgürlüklerinin yaklaşan referandumda “Evet” çıkması halinde büyük tehlikeye gireceğini belirtirken, herkesi oy kullanmaya çağırdı.

“Önümüzdeki referandum oylamasında kadınlarımızın hakları için, demokrasinin tesisi için, ülkemizin daha aydınlık günlere ilerlemesi için diktatörlüğe hayır diyoruz.”

CHP UK Başkan Yardımcısı Elif Gelirli tarafından sunulan programda, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçeri Türk kadını olmanın önemine dair yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili kız kardeşlerim ve demokrasiden, laiklikten, insan haklarından yana güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi önemli bir günde beni sizlerle buluşturan CHP İngiltere Birliğine çok teşekkür ediyorum.

“Öyle değişik bir gündemde yaşıyoruz ki, artık daha önce yaptığımız gibi sadece kadına yönelik tacizi ve haksızlıkları değil, bugünde de milletten büyük bedeller ödenerek kazanılan egemenliğin dikta rejime bağlanma tehdidini de konuşuyoruz. Mutlu olarak görüyorum ki burada süregelen hayır kampanyası yüreklerle buluşmuş ve özümlenmiş durumda. Sayısı çok az olan kadın siyasetçilerden biri olarak, bir kadın olarak çok zorluk yaşadım.”

Biçeri konuşmasında tıp fakültesini bitirdiği sene sonrasında Anadolu’da görev yaptığı hemen her hastanede karşılaştığı ayrımcılık ve kadına olan güvensizlik çerçevesindeki yaşadığı örnekleri anlatırken, Türkiye demokrasisinin geriye değil daha ileriye götürülmesi gereken şu dönemde referandumda “hayır” oyunun kadın haklarının koruyucusu olacağını belirtti.

Program sonunda katılımcılar, yapılan çekilişlerle sürpriz hediyelere sahip olurken, Ergün Efe’nin buğulu sazı ve sesi herkese unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.