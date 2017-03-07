Donald Trump’tan Müslüman ülkelere seyahat yasağı için yeni kararname!

Finans göçünde Londra’dan pay kapma savaşı!— 7 Mart 2017
Uluslararası bankalar Londra’daki merkezlerinde binlerce çalışanı İngiltere dışına taşımaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülkeye seyahat yasağı öngören bir başkanlık kararnamesi yayınlamış, ABD mahkemesi yasağı iptal etmişti. Ancak mahkeme kararına rağmen Donald Trump, bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD’ye girişini engelleyen kararnamesini yeniledi.
Beyaz Saray yönetimi yaptığı açıklamada, kararnamenin yine 90 günlük bir yasağı içerdiği ve İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali ve Sudan vatandaşlarını kapsayacağı belirtildi.
Yeni kararnamenin, sözkonusu ülkenin vatandaşı olmasına karşın ABD’de yaşama ve çalışma izni veren ‘yeşil kart’ sahibi olanları etkilemeyecek.
Beyaz Saray, yeni vize düzenlemesinin, ABD’nin tüm mülteci programını 4 aylığına askıya aldığını ve Suriyeli mültecileri de aynı kapsamda değerlendirdiğini açıkladı.
IRAK LİSTEDE YOK
Donald Trump’ın imzalamaya hazırlandığı yeni kararnamenin bir öncekinden en önemli farkı ise Irak vatandaşlarını listeden çıkartması olacak.
Donald Trump’ın Irak vatandaşlarını kararnameden çıkarmasının en önemli gerekçesi olarak, Irak’ın terörle mücadele üstlendiği kilit rol nedeniyle Pentagon’un ısrarı gösteriliyor.
Reuters’ın haberinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Irak Dışişleri Bakanlığı, karardan dolayı ‘derin bir rahatlama’ duyduklarını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Karar doğru yönde atılmış önemli bir adımdır. Bağdat ve Washington arasında bir çok alanda devam eden stratejik ortaklığı pekiştirecektir.” ifadeleri yer aldı.(Habertürk)
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