Emma Watson: Göğüslerimi göstermem feminizme zarar vermez

Ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson’un Vanity Fair dergisi için yaptığı çekimdeki bir fotoğrafı, “göğüslerini göstererek halen feminist olabilir misin ?” tartışmasını başlattı.

Bir İngiliz radyo yayıncısının, Watson’un sözkonusu fotoğrafı için, “Kadınların seks objesi haline getirilmesinden şikayet ediyor ama kendisinin yaptığı tam olarak bu. İkiyüzlülük.” şeklindeki tweet’i sosyal medyada yankı buldu.

26 yaşındaki Watson, eleştiriler karşısında şaşkın olduğunu açıklayarak, “feminizmin ne olduğu hakkında bir kafa karışıklığı” yaşandığını savundu.

BBC News ekibinden Cherry Wilson da fotoğrafla başlayan tartışmayı konuyla ilgili kesimlere sordu:

Fotoğraf çekimlerinde göğüslerini göstererek feminist olabilir misin?

İngiltere’nin en büyük kadın hakları kuruluşu olan Fawcett Society’nin yöneticisi Sam Smethers, “Ben bunun estetik bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu tercihi yaptığı için de onu eleştiremeyiz. Emma Watson, kadın hakları için çoğumuzun toplamından fazla çalışmıştır” diyor.

Ancak West England Üniversitesinden Finn Mackay, Emma Watson’un, fotoğraf üzerine yaptığı açıklamadaki bazı ifadelerin sorunlu olduğu görüşünü ortaya koyuyor.

Mackay, “Emma, feminizmin seçme hakkı anlamına geldiği görüşünde ama bu tamamen saçmalık. Bazı kadınlar korkunç şeyler yapmayı tercih edebiliyor. Kürtajın yasaklanması için çalışan kadınlar dahi var.” ifadesiyle “özgürlük” savunmasına karşı çıkıyor.

Mackay’e göre, feminizm, “seçme hakkı” değil, bir sosyal adalet hareketi demek. (BBCTÜRKÇE)