Esenler öldü öldü dirildi: 3-2

Finans göçünde Londra’dan pay kapma savaşı!— 7 Mart 2017
Uluslararası bankalar Londra’daki merkezlerinde binlerce çalışanı İngiltere dışına taşımaya hazırlanıyor.
Birinci Küme’de play-off’u hedefleyen Esenler FC, ligde sıfır puanla son sırada bulunan Fenerbahçe’yi 3-2 yenerken çok güç anlar yaşadı.
Bazı futbolcularını rotasyon yaparak oynatmayan Esenler FC, karşısında beklemediği şekilde direnen, mücadele eden bir rakip buldu. Peter May Sports Centre’daki karşılaşmanın ilk yarısında skor tebalası 0-0’ı gösterdi. İkinci devrenin başında Marvin’le öne geçen Esenler FC oldu, ama karşı atakların birinde ev sahibi Fenerbahçe Mehmet’le dengeyi getirdi: 1-1. Sarı-Lacivertli ekip, kısa bir süre sonra bu kez Ali’nin vuruşuyla 2-1 galip duruma geçti. Son 15 dakikada rakip kaleye yüklenen Esenler FC, Ali ve Cem’in golleriyle kendisi için kolay maçı zor da olsa kazandı: 3-2.
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