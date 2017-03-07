GS FC Birinci Küme’de: 2-1

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme’de GS FC, Birinci Küme’ye resmen yükselen ilk takım oldu.

Bitime iki maç kala Mehmetçik engelini de 2-1’lik skorla aşan Sarı-Kırmızlı takım mutlu sona ulaştı. GS FC kalan iki maçı da kazandığı takdirde Birinci Küme’ye ‘Şampiyon’ ünvanıyla çıkacak.

Edmonton Community School sahasında oynanan karşılaşmada ilk gol maçın başlarında GS FC’den geldi. Llyod Barzey, rakip defansın hatasını iyi değerlendirerek skoru 1-0 yaptı. Buna Mehmetçik, İliet’in vuruşuyla karşılık verdi ve devre 1-1 sonuçlandı.

Hakemin kötü bir yönetim sergilediği 90 dakikanın son bölümünde daha etkili ataklar yapan lider GS FC, İzci Eren’in uzaktan vuruşuyla skoru yine lehine çevirmesini bildi: 2-1.