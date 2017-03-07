Hammond’dan ihtiyatlı bütçe işareti

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, yarın açıklanacak yeni bütçe düzenlemelerine ilişkin olarak daha tedbirli bir harcama modelinin izleneceği işaretini verdi.

Yarın açıklanması beklenen bahar dönemi bütçe düzenlemelerine ilişkin olarak İngiliz yayın kurumu BBC‘ye değerlendirmede bulunan Hammond, “Eğer bankanız kredi kartı limitinizi artırıyorsa, gidip hemen her kuruşunu harcamanız gerektiğini düşünmüyorum. Ben işimin ülke ekonomisini daha dirençli bir hale getirmek, depoda yeterli rezervimizin bulunmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Hammond ITV’ye verdiği röportajda ise İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ülkesinin birlikten çıkışına (Brexit) ilişkin özel görüşmelerin tonunda iyileşme görüldüğünü söyledi.

Hammond, “Ortada müzakereler öncesinde açıktan ne söylenirse söylensin, insanlar özelde artık bu konuya ortak bir sorun şeklinde yaklaşıyor. Birlikte çözebileceğimiz bir sorun. Artık daha pragmatik bir yaklaşım var.” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Hammond’ın yarın açıklanması beklenen bahar dönemi bütçe düzenlemelerinde hükümetin kamu net borçlanma hedefini 2014 yılında bu yana ilk kez azaltması bekleniyor.

Geçen yıl kasım ayında açıklanan Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin bağımsız çalışmasına göre önümüzdeki dönemde İngiltere‘de vergi gelirleri ve yatırımların hız kesmesi nedeniyle kamu borcunun 2021 yılına kadar 2 trilyon sterline yükselmesi bekleniyor.

Güz dönemi bütçesinde de İngiltere‘de halihazırda toplam kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 84,2 seviyesinde olduğu, bu oranın 2017-2018 döneminde yüzde 90,2 gibi rekor bir seviyeye yükselmesinin beklendiği belirtilmişti.(AA)