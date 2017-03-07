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İlk kez yapay embriyo üretildi

— 7 Mart 2017

Cambridge Üniversitesi’nden uzmanlar, farelerden alınan kök hücreyle dünyada ilk kez “yapay embriyolar” yaratmayı başardı.

Bilim insanları iki tip kök hücre ve üç boyutlu yapı iskelesi (skafold) adı verilen, hücre ve doku oluşumunu desteklemek için çatı vazifesi gören biyolojik materyal kullanarak, doğal bir fare embriyosunu çok benzeyen bir yapı oluşturdular.

Daha önceki denemelerde çok başarılı sonuçlar alınamamıştı, çünkü embriyo gelişimi için farklı hücrelerin birbiriyle koordine olması gerekiyor.

Araştırmacılar, çalışmalarının kısırlık tedavilerine yardımcı olmasını umuyor.

Çalışma, embriyoların erken dönemlerinde nasıl geliştiğine dair yararlı ipuçları da sunabilir.

Ancak insan embriyoları üzerinde deney yapmak sıkı kurallara bağlı ve 14 günden büyük embriyolar üzerinde çalışmak yasak.

FETÜSE DÖNÜŞMEYECEK

Bir memelinin yumurtası döllenince, bölünüp embriyonik kök hücreleri, bir başka deyişle vücudun “ana hücrelerini” oluşturuyor.

Bu embriyonik kök hücreler, embriyonun bir tarafına doğru toplanıp, blastosist adlı temel embriyonik yapıyı oluşturuyor.

Cambridge Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, yapay embriyolarını embriyonik kök hücre ve plasentayı oluşturan ekstra embriyonik trofoblast kök hücre kullanarak oluşturdu.

Ancak araştırmacılar, bunun için üçüncü tür bir kök hücre gerekeceğinden yapay embriyonun büyük ihtimalle sağlıklı bir fetüse dönüşmeyeceğini belirtti. (BBCTÜRKÇE)

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