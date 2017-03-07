Londra Gazete
Son haberler
7 Mart 2017 - Bozca-Der gençliği yeni dönem toplantısını gerçekleştirdi
6 Mart 2017 - Londra Gazete özel ekinde gıda sektörünü inceleyecek
6 Mart 2017 - UETD’liler Abdullah Gül ile görüştü
6 Mart 2017 - “Halkla kucaklaşarak sorunları çözeceğiz”
6 Mart 2017 - Türkiye ile İngiltere arasında yeni bir köprü kuruluyor
Home / İngiltere ve Londra / ‘Kocamın kabusları beş çocuğumuzu öldürdü’

‘Kocamın kabusları beş çocuğumuzu öldürdü’

— 7 Mart 2017

İngiltere’de asker eşini dört yıl önce kaybeden Lindsey Roberts, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan eşinin, kabus görürken kazayla karnına vurması sonucu beş kez düşük yaptığını söyledi.

Düşükleri nedeniyle Savunma Bakanlığı’na dava açmaya hazırlanan Roberts, “İlk gördügü kabus, ilk hamileliğimdeydi. Beş haftalık hamileydim ve bebeği kaybettim” dedi.

Oxfordshire bölgesinde yaşayan Roberts, uykusu sırasında kabus gören eşinin karnına kazayla vurduğunu ve bu şekilde beş kez düşük yaptığını anlattı.

17 yaşındayken orduya katılan Onbaşı Andrew Roberts, ikisi Irak, üçü Afganistan’da olmak üzere dokuz kez göreve gitti.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu teşhisi konulan Roberts, intihara kalkıştı. 4 Mayıs 2012’de de Taliban’ın düzenlediği havan topu saldırısında öldü.

Lindsey Roberts “Kabus görme durumu sürekli olmuyordu, bu nedenle aynı yatakta yatmaya devam etti. Ne zaman olacağını tahmin edemiyordum” dedi.

Roberts eşi Afganistan’daki ikinci görev turundan döndüğünde, haftada üç kez uykusunda kendisine vurduğunu anlattı.

ORDU DURUMU BİLİYORDU

Eşinden sekiz kere hamile kalan Roberts’ın sekiz, 10 ve 11 yaşında olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.

Andrew Roberts’ın durumu 2009’da kötüleştiğinde çift ayrılmış ancak evlilikleri devam etmiş. Lindsey Roberts ordunun durumu bildiğini söyledi.

Roberts “Son iki yılında ordu akıl sağlığı sorunlarını biliyordu. Birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Ordu kesinlikle biliyordu” dedi.

Lindsey Roberts, Savunma Bakanlığı’na iki ayrı dava açtı.

Birinde ordu sağlık sorunlarını bilmesine karşın Andrew Roberts’ı 2012’te tekrar Afganistan’a göndermekle suçlanırken, diğerinde eşinin yaşadığı travma sonucu kendisinde oluşan yaralanmalar için tazminat talep ediliyor. (BBCTÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 264
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Mart 2017 Perşembe
Sayı 835

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close