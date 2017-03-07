Koçgiri’den bir adım daha: 3-0

Sigortada sahtecilik, İngiltere’de 2.2 milyar Euro zarar verdi— 7 Mart 2017
2016’da sigorta şirketlerine bin 827 sahte hasar başvurusu yapıldı.
Hackney Marshes sahasında oynanan İkinci Küme’nin önemli maçında Koçgiri, Küçük Kaymaklı’ya 3-0 galip geldi.
Ev sahibi konumundaki Koçgiri’nin üstünlüğü altında geçen mücadelede ilk yarı Claudio Abagnale’nin golüyle 1-0 sonuçlandı. Etkili futbolunu son 45 dakikada da devam ettiren Koçgiri, aynı futbolcunun iki go ldaha atıp, hat-trick yapmasıyla skoru da 3-0’a taşıdı.
Bu sonuçla Koçgiri de GS FC’den sonra Birinci Küme’ye
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