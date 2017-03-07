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Para krizi iki takımı vurdu

— 7 Mart 2017

 

 

Türk Toplumu Futbol Federasyonu saha ücretlerini ödemeyen Diyarbakırspor ile Doğan TB’nin son lig maçlarını iptal ederek, hükmen mağlubiyetlerine karar verdi.

Federasyondan alınan bilgiye göre bu iki takımın yanısıra Yavruvatan ve Kafkas Gençlik’in de uzun süreden beri maçlarını oynadıkları Pymmes Park sahalarının ücretlerini Enfield Belediyesi’ne ödemedikleri öğrenildi. Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gözde, dört kulübün de defalarca uyarılmalarına rağmen, geçtiğimiz Cuma akşamına kadar kendilerine tanınan son gün ödeme tarihinde de alışkanlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Gözde, bu takımlardan Diyarbakırspor ve Doğan TB’nin geçen Pazar günkü maçları için Pymmes Park sahalarının kapalı tutulduğu ve hakem gönderilmediğini, durumun takımlara bildirildiğini kaydetti. Mehmet Gözde, Diyarbakırspor ve Doğan TB’nin Federasyon yönetimi tarafından hükmen yenik sayıldığını da kaydetti.

ERAY KEMAL’DEN AÇIKLAMA

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Sekreteri Eray Öznacar açıklama yaptı. Öznacar’ın açıklaması şöyle:

“Bazı basın ve yayın organlarında Trabzonspor Kulübü hakkında Dumlupınar Kulübü’nün vermis olduğu şikayetin tekrar açıldığı bilgisi veriliyor. Bu tamamen asılsızdır ve Trabzonspor’un bu konuda herhangi bir yanlışı olmadığı tespit edilmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi geçen sezon kazanılan şampiyonluk Trabzonspor’un hakkıdır.”

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