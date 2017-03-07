Suriyeli Bana’dan İngiltere Başbakanı May’e mektup

Finans göçünde Londra’dan pay kapma savaşı!— 7 Mart 2017
Uluslararası bankalar Londra’daki merkezlerinde binlerce çalışanı İngiltere dışına taşımaya hazırlanıyor.
Suriye‘nin Halep kentinde yaşananları sosyal medya aracılığıyla dünyaya duyuran Suriyeli Bana Alabed, İngiltere Başbakanı Theresa May‘e gönderdiği mektupta, May’den Suriyeli çocukları unutmamasını ve bölgeye gıda ile ilaç yardımında bulunmasını istedi.
Mektubunu Twitter hesabı aracılığıyla yayımlayan 7 yaşındaki Bana, mektubu annesinin yardımıyla yazdığını belirterek, Suriye halkına yardımcı olunması bakımından yardım arayışında olduğunu bildirdi.
Bana mektubunda, ” (Suriye halkına) Gıda, doktor, su ve süt gönderebilir misin? Açlıktan dolayı zayıf düşen ve ölen çocukları gördünüz mü? Ben gördüm. Eğer gıda sağlarsak, yaşıyorlar. Ancak kimsenin umurunda değiller. Çok üzülüyorum. Gıda ve ilaç göndereceğin konusunda bana söz ver. Onları unutma.” ifadesini kullandı.
Bana, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump‘a, yardım çağrısını içeren bir mektup göndermişti. (AA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak