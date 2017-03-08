Bakan babanın bakkal oğlu

Facebook çocuk istismarını engellemede başarısız oldu— 8 Mart 2017
BBC’nin araştırması Facebook’un çocuk fotoğraflarının cinsel içeriklerde kullanılmasının önüne geçemediğini gösterdi.
Türkiye’de Doğru Yol Partisi (DYP) iktidarında Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar’ın oğlu Mehmet Üçpınarlar bakkalda çalışıyor. Daha önce de pazarda tezgahtarlık yapan Üçpınarlar, kamuda yaptığı iş başvurularından olumsuz sonuç alınca mini bakkalında telefonla sipariş alıp kapılara teslim etmeye başladı.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNU
TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı ve Çanakkale Milletvekilliği görevlerinde de bulunan Hamdi Üçpınarlar’ın 31 yaşındaki oğlu Mehmet Üçpınarlar, 2012’de Bulgaristan’da bulunan Paisi Hilendarski Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Yeteri kadar sermayesi olmadığı için ve işlerin durgunluğundan dolayı pazarı bırakmak zorunda kalan Üçpınarlar, TÜBİTAK, TRT World gibi birçok kamu kuruluşuna iş başvurusunda bulundu. Başvurulardan olumlu sonuç alamayan Üçpınarlar, bir site içerisinde 45 metrekarelik bir bakkal dükkanını ilkokul arkadaşıyla birlikte devraldı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak