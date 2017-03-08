Londra Gazete
Son haberler
7 Mart 2017 - CHP UK Kadın Kolları Emekçi Kadınlar Günü’nde “Hayır” dedi
7 Mart 2017 - Bozca-Der gençliği yeni dönem toplantısını gerçekleştirdi
6 Mart 2017 - Londra Gazete özel ekinde gıda sektörünü inceleyecek
6 Mart 2017 - UETD’liler Abdullah Gül ile görüştü
6 Mart 2017 - “Halkla kucaklaşarak sorunları çözeceğiz”
Home / Türkiye / Bakan babanın bakkal oğlu

Bakan babanın bakkal oğlu

— 8 Mart 2017

Türkiye’de Doğru Yol Partisi (DYP) iktidarında Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar’ın oğlu Mehmet Üçpınarlar bakkalda çalışıyor. Daha önce de pazarda tezgahtarlık yapan Üçpınarlar, kamuda yaptığı iş başvurularından olumsuz sonuç alınca mini bakkalında telefonla sipariş alıp kapılara teslim etmeye başladı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNU

TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı ve Çanakkale Milletvekilliği görevlerinde de bulunan Hamdi Üçpınarlar’ın 31 yaşındaki oğlu Mehmet Üçpınarlar, 2012’de Bulgaristan’da bulunan Paisi Hilendarski Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Yeteri kadar sermayesi olmadığı için ve işlerin durgunluğundan dolayı pazarı bırakmak zorunda kalan Üçpınarlar, TÜBİTAK, TRT World gibi birçok kamu kuruluşuna iş başvurusunda bulundu. Başvurulardan olumlu sonuç alamayan Üçpınarlar, bir site içerisinde 45 metrekarelik bir bakkal dükkanını ilkokul arkadaşıyla birlikte devraldı.

Haber Okunma Sayısı: 63
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Mart 2017 Perşembe
Sayı 835

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close