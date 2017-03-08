Bakan babanın bakkal oğlu

Türkiye’de Doğru Yol Partisi (DYP) iktidarında Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarlar’ın oğlu Mehmet Üçpınarlar bakkalda çalışıyor. Daha önce de pazarda tezgahtarlık yapan Üçpınarlar, kamuda yaptığı iş başvurularından olumsuz sonuç alınca mini bakkalında telefonla sipariş alıp kapılara teslim etmeye başladı.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNU

TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı ve Çanakkale Milletvekilliği görevlerinde de bulunan Hamdi Üçpınarlar’ın 31 yaşındaki oğlu Mehmet Üçpınarlar, 2012’de Bulgaristan’da bulunan Paisi Hilendarski Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Yeteri kadar sermayesi olmadığı için ve işlerin durgunluğundan dolayı pazarı bırakmak zorunda kalan Üçpınarlar, TÜBİTAK, TRT World gibi birçok kamu kuruluşuna iş başvurusunda bulundu. Başvurulardan olumlu sonuç alamayan Üçpınarlar, bir site içerisinde 45 metrekarelik bir bakkal dükkanını ilkokul arkadaşıyla birlikte devraldı.