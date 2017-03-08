Dünya Kadınlar Günü’nde Londra

1957’de altı ülkenin imzaladığı Roma Antlaşmaları ile AET olarak yola çıkıp şimdi 27 ülkeden oluşan, 500 milyon nüfusla dünyanın en büyük ortak pazarı haline gelen, 1992 Maastricht Anlaşması ile Avrupa Birliği (AB) olan Avrupa entegrasyon projesi 60. yılında ciddi sorunlarla karşı karşıya.