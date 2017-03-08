Dünya Kadınlar Günü’nde Londra— 8 Mart 2017
Londra’da aralarında sanatçıların da bulunduğu kadınlar, sanat dünyasındaki cinsiyetçiliğe karşı bir eylem düzenledi.
Londra’da aralarında sanatçıların da bulunduğu kadınlar, sanat dünyasındaki cinsiyetçiliğe karşı bir eylem düzenledi.
Kadınlar dünyadaki en zengin 10 sanatçının hiçbirinin kadın olmadığına ve National Gallery’deki 2 bin 300 eserden yalnızca 20’sinin kadınların eserleri olduğuna dikkat çekti. (BBCTÜRKÇE)
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