Ekonomi Bakanı Zeybekci Londra’da

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden (AB) çıkışıyla (Brexit) geri dönülemez bir sürece girdiğini belirterek “AB’den çıktığı anda, Gümrük Birliği bittiği anda, bizim İngiltere ile çok kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmamızın o gün devreye girmesi önemli.” dedi.

Zeybekci, ziyarette bulunduğu İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

İngiltere’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House‘da sabah saatlerinde basına kapalı düzenlenen etkinliğe katılan Zeybekci, burada gerek İngiltere gerek dünya ekonomisinin önemli aktörleriyle bir araya geldiğini ve “verimli bir toplantı” gerçekleştirildiğini söyledi.

Chatham House’daki toplantının ardından İngiltere‘nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ve Uluslararası Ticaret Bakanlığında Ticaret Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price ile görüştüğünü, bu görüşmelerin de çok faydalı geçtiğini belirten Zeybekci, bu toplantıların asıl amacının da İngiltere‘nin Avrupa Birliği‘nden (AB) çıkışıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

“Şu anda İngiltere‘nin AB‘den ayrılmasıyla ilgili geri dönülemez bir süreç yaşanıyor.” ifadesini kullanan Zeybekci, şunları kaydetti:

“Ama asıl önemli olan Türkiye için, İngiltere bizim ticarette ikinci ortağımız, AB içerisinde. Dünya çapında da ikinci ortağımız ihracat olarak. Net dış ticaret fazlası verdiğimiz bir pazar bizim için. Avrupa Birliği‘nden çıktığı anda, Gümrük Birliği bittiği anda, bizim İngiltere ile çok kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmamızın o gün devreye girmesi önemli. Onun için de bu süreci başlattık. Devam ediyoruz. Karar verdik, teknik komitelerimiz zaten çalışıyor. Nisan sonunda bir araya geleceğiz. Mayıs başında tekrar Ankara‘da bir araya geleceğiz. Onun için de şu anda geldiğimiz nokta son derece pozitif.”

Öğleden sonra da Londra‘nın merkezindeki Bloomberg‘ün binasında yapılan bir etkinliğe katılan Zeybekci, “Burada da ekonomi aktörleriyle, ekonomi basınıyla, yatırım kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Onlarla temaslarımız oldu. Sonra da televizyonda bir program yaptık.” dedi.

Öte yandan bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Zeybekci’nin Fox ve Price ile görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomi meselelerinin ele alınacağı Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısının nisan ayının ikinci yarısında yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmelerde, Brexit sonrasında iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını değerlendirecek grubun hemen çalışmalarına başlaması üzerinde de görüş birliğine varılırken, grubun ilanının da mayıs ayının ilk yarısında yapılması kararlaştırıldı. İlanın, Fox‘un Türkiye ziyareti esnasında yapılmasının planlandığı öğrenildi. (AA)