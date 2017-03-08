Facebook çocuk istismarını engellemede başarısız oldu

BBC’nin araştırması Facebook’un çocuk fotoğraflarının cinsel içeriklerde kullanılmasının önüne geçemediğini gösterdi. Ancak BBC Facebook’ta bulduğu içerikleri Facebook’a gönderince şirket BBC’den şikayetçi oldu ve planlanan röportajı iptal etti.

Konu hakkında konuşan İngiltere Parlementosu’nun Medya Komitesi Başkanı Damian Collins, internet sitelerinin şikayet yönetim mekanizmaları hakkında “derin endişeleri” olduğunu söyledi.

Collins, BBC ekibinin “sosyal ağı temizlemeye” çalıştığını söylerek, Facebook’un BBC’yi yetkililere şikayet etme kararının absürt bulduğunu belirtti.

FACEBOOK UYGUNSUZ İÇERİĞE İZİN VERMEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Facebook ana sayfasında bulunan uyarı, sitede “çıplaklık ve diğer cinsel içerikli materyale” izin vermediğini belirtiyor.

Kullanıcılarını bu tip içeriği “Şikayet Et” butonu ile kendilerine bildirmesini talep eden Facebook, BBC’nin geçtiğimiz yıl sitedeki uygunsuz içerikler hakkındaki haberine cevap olarak uygunsuz içerikle mücadele yöntemlerini geliştirdiğini iddia etmişti.

BBC’nin geçen yılki haberine göre pedofillerin bazı “gizli” grupları tanışmak ve görsel içerik paylaşımında bulunmak için kullandıkları ortaya çıkmıştı. BBC’nin polise sağladığı materyaller ise bir kişinin dört yıl hapis cezasına çarptırılmasını sağlamıştı.

Facebook’un bu tip içerikle mücadele yöntemini geliştirdiği iddiasını denemek için BBC, uygunsuz 100 görseli ‘şikayet et’ butonunu kullanarak Facebook’a bildirdi.

Bildirilen içerikleri şu şekildeydi:

Çocuklara ilgi duyan erkeklere hitap eden sayfalar

16 yaşından küçüklere ait yüksek derece cinsellik içeren fotoğraflar ve bu içeriğe yapılan uygunsuz yorumlar

“ateşli xxxx kız öğrenciler” gibi isimli, içinde gerçek çocukların çalıntı fotoğraflarını bulunduran gruplar

Yüksek ihtimalle bir çocuk istismarı videosundan alınmış olan ekran görüntüsü ve görselin altında “çocuk pornosu” olarak paylaşılması talebi.

Siteye bildirilen 100 görselden sadece 18’i kaldırılırken Facebook sistemi tarafından gönderilen otomatik mesajlarda, kaldırılmayan 82 görüntünün “topluluk standartlarını” ihlâl etmediği belirtildi. Bu görüntüler içinde istismar videosundan alınmış ekran görüntüsü de bulunuyordu

BBC BEŞ PEDOFİLİ İÇERİKLİ HESABA ULAŞTI

Facebook kurallarında cinsel istismar suçundan hüküm giyenlerin hesap açmasına izin verilmediği öne sürülüyor.

Ancak BBC bu suçtan hüküm giymiş beş pedofilin hesaplarına ulaştı ve bu hesapları Facebook’un şikayet sistemi üstünden siteye bildirdi. Bildirilen hesaplardan ise hiçbiri kapatılmadı.

Bu durumun kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Collins, “Bence bu durum kullanıcıların Facebook’a şikayetlerini ne kadar etkili bir şekilde iletebildikleri sorusunu gündeme getiriyor. Bu şikayetlerin site üstünden iletilmemesi gerektiğini ve kullanıcılar nezdinde şikayetlerinin değerlendirileceğine dair bir güven oluşması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

BBC elindeki uygunsuz içeriği İngiltere Çocuk Komisyonu Üyesi Anne Longfield ile de paylaştı.

Gördüklerinden çok rahatsız olduğunu belirten Longfield, “Facebook’un şikayet yönetimi mekanizması kesinlikle etkili değil. Bu şikayetleri insanların değerlendirdiğini ya da birinin resimleri incelediğini düşünmüyorum. Bence bu mekanizma görsellerin hangi konsept içinde paylaşıldığını ayırt etme yetisine sahip değil” dedi.

FACEBOOK: BBC’NİN YETKİLİLERE BİLDİRİLMESİ STANDART UYGULAMA

BBC, Facebook’a şikayet yönetimi sistemi hakkında ilk görüşme talebini 2015 yılının sonunda iletmişti. Facebook’un kurum ilkelerini belirleyen direktörü Simon Milnor da geçtiğimiz hafta BBC’nin elinde şikayet edildiği halde siteden kaldırılmayan uygunsuz içerik bulunması halinde bu talebi kabul edeceğini açıklamıştı.

BBC’nin bu koşulu yerine getirmek için elindeki içerik örneklerini paylaşması üzerine ise Facebook BBC’yi İngiliz Ulusal Suç Birimine şikayet etti.

Daha sonra konu ile ilgili yaptığı açıklamada şikayetleri incelediğini ve standartları dışında olan içerikleri kaldırdığını bildiren Facebook, BBC hakkında suç duyurusunda bulunma gerekçesini ise şu şekilde açıkladı:

“İlgili içeriklere artık sitemizden ulaşılamamaktadır. Biz bu konuya oldukça ciddi bir şekilde ele alıyoruz ve uygunsuz içeriği raporlama ve siteden kaldırma yöntemlerimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Yapan kim olursa olsun, çocuk istismarına dair içeriğin paylaşımı suçtur. Bu doğrultuda BBC bizimle bu içerikte görselleri paylaştığında, sektördeki genel uygulamayı devreye sokarak içeriği Çocuk İstismarı ve Online Koruma Merkezine bildirdik. BBC’nin platformumuzda bulunduğunu bildirdiği görüntüleri de aynı merkeze bildirmiş bulunuyoruz. Konu artık yetkililerin takibinde bulunmaktadır.”

Bu durumu oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten BBC editöryal ilkeleri direktörü David Jordan ise “Facebook’un uygunsuz içerikle mücadele yöntemi olarak onlara gönderilmiş görüntüleri, yani Facebook’ta bulunan görüntülerin kendilerine gönderilmesini polise bildirmeyi seçmesini absürt buluyorum. Buradan sadece Facebook yöneticilerinin bu konuda bir röportaj vermek istemediği sonucuna ulaşılabilir” dedi.

Ulusal Suç Birimi’nden bir yetkili ise bu konuda bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı hakkında bilgi veremeyeceğini belirtti. (BBCTÜRKÇE)