George Michael ‘doğal’ nedenlerden öldü

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı George Michael’ın kalp ve karaciğer rahatsızlıklarından kaynaklanan doğal nedenlerle öldüğü açıklandı.

Otopsi sonuçlarını açıklayan Adli Tıp, ünlü şarkıcının açılmış kardiomipati ve kalp kası iltihaplanması ve karaciğer yağlanması nedeniyle öldüğünü belirtti.

George Michael geçen yıl 25 Aralık’ta Oxforshire bölgesindeki evinde 53 yaşında hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp, ölümün doğal sebeplerden kaynaklanması nedeniyle soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

Michael’ın ölümüyle ilgili testler yapılana dek cenazesi de ertelenmişti.

Polis başta Michael’ın ölüm nedenini açıklayamamış, ancak şüpheli bir durum olmadığını vurgulamıştı. İlk otopsiden de sonuç alınamamıştı.

UYUŞTURUCU SORUNLARI BİLİNİYORDU

Açılmış kardiomipati, kalp kasının gerilmesine, incelmesine ve kalbin etkin bir şekilde vücuda kan pompalayamamasına yol açan bir hastalık.

Karaciğer yağlanması ise çok fazla alkol, yağ ve şeker tüketilmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Michael en son 2011 yılında zatürre olmuş ve bu nedenle bazı konserlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. 2006 yılında uyuşturucu aldıktan sonra araç kullandığını itiraf eden Michael’ın ehliyetine 2 yıl el konulmuştu.

Michael daha sonra 2010’da da Londra’da aracıyla bir fotoğrafçı dükkanına girmiş, kaza sonrası gözaltına alınmış ve yine uyuşturucu aldığını kabul etmişti.

8 hafta cezaevinde kalan Michael’ın ehliyetine yine el konulmuştu.

ALBÜMLERİ 100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan George Michael, 1981’de okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı.

“Wake Me Up Before You Go-Go”, “Freedom”, “Careless Whisper”, “I’m Your Man” ve “The Edge of Heaven” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham!, Çin’de sahneye çıkan ilk Batılı grup olduktan sonra 1986’da dağıldı.

George Michael daha sonra solo kariyerine başladı ve yaklaşık 40 yıla uzanan kariyerinde pop müzik tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sanatçılarından biri oldu.

Michael’ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere’de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

“A Different Corner”, “Jesus To A Child” ve “Fastlove”; George Michael’ın diğer unutulmaz şarkıları arasındaydı.

Aralık ayı başında, Pakistan asıllı İngiliz yapımcı ve şarkı yazarı Naughty Boy’un, George Michael ile birlikte yeni bir albüm üzerinde çalıştığı açıklanmıştı.

Michael’ın ünlü şarkılarından “Freedom”ın öyküsünün anlatıldığı belgesel Mart ayında vizyona girecekti.

Yıllarca cinsel yönelimi hakkında açıklama yapmayı reddeden Michael, 1998 yılında ABD’de sonradan polis olduğu ortaya çıkan bir erkeğe bir parkın tuvaletinde cinsel ilişki teklifinde bulunması sonrası gözaltına alınmasının ardından eşcinsel olduğunu söylemişti. (BBCTÜRKÇE)