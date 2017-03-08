Haringey Belediyesi Türkiye’li toplumlara özel kentsel dönüşüm günü düzenledi

Haber ve fotoğraflar: Onur Uz

Haringey Belediyesi uzun dönemdir tartışma konusu olan ve özellikle Türkçe konuşan toplumların yoğun olarak yaşadığı Wood Green ve Green Lanes bölgelerine dair önümüzdeki 15-25 sene boyunca sürecek kentsel dönüşüm planlarını Türkçe konuşan toplumlarla paylaştı.

Haringey Belediyesi’nden Councillor Peray Ahmet ve Geri Dönüşüm Projesi direktörü Beth Kay’in de katılımıyla Türkçe ve İngilizce olarak organize edilen buluşmada, Wood Green’in geleceği, kentsel dönüşümün hangi alanları kapsayacağı ve tam anlamıyla nasıl bir dönüşümün planlandığı konuşuldu. Özellikle ev kiraları ve fiyatlarının akıbetinin merak edildiği toplantıda, katılımcılar düşüncelerini Peray Ahmet ve Beth Kay ile paylaştılar.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YAPISI”

Toplantıda katılımcılar arasında ortak görülen endişenin kentsel dönüşümün yapısı olduğu gözlemlenirken Haringey Belediyesi’nden Beth Kay, Wood Green sakinlerinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacaklarını, tam tersine istihdam ve yaşam kalitesini arttıracak girişimlerin ön planda olacağını belirtti.

“DEĞİŞİKLİKLER GÜZEL ANCAK EVİMDEN OLMAK İSTEMİYORUM”

Toplantı ortasında katılımcıların düşüncelerini alan belediye çalışanları, teker teker tüm katılımcıların fikirlerine kulak verdi ve sorularını cevapladı. Katılımcılardan birinin belirttiği “Değişiklikleri onaylıyorum, bence Wood Green için çok güzel olacak ancak evimden çıkarılmak istemiyorum” ifadesi üzerine Cllr Peray Ahmet böyle bir durumun olmayacağını, sakinlerin yaşadığı evlerden kentsel dönüşüm çerçevesinde çıkarılması durumunda kendilerine yeni bir ev ve potansiyel kira verileceğini belirtti.

“ÖNCELİĞİMİZ DAHA FAZLA MAĞAZA DEĞİL EVLER OLMALI”

Bir başka katılımcı ise, Wood Green’de daha çok mağaza ve alışveriş alanlarının açılmasını destekleyen proje için, yapılacak yatırımların fiyatı makul evler ve odalar için de ayrılması gerektiğini savundu. Toplantı sonunda benzer consultation’ların devam edeceğini, özellikle Wood Green’deki iş merkezlerinin de fikirlerini almak için girişimlerde bulunulacağı belirtilirken, kentsel dönüşüm hakkında fikri, yorumu ve soruları olan herkesin www.woodgreen.commonplace.is adresinden yorumlarını bırakmaları ricasında bulunuldu.