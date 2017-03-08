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İngiltere’de gıda fiyatları sert yükseldi

— 8 Mart 2017

 

İngiltere‘de süpermarket gıda fiyatlarının son 3,5 yılın en yüksek artışını kaydettiği açıklandı.

Tüketici danışmanlık şirketi Kantar Worldpanel’in açıklamasına göre İngiltere‘de 26 Şubat tarihine kadarki 3 aylık dönemde süpermarketlerdeki gıda fiyatları bir önceki döneme kıyasla iki kat artarak yüzde 1,4 seviyesine yükseldi.

Daha önce 29 Ocak tarihine kadarki üç aylık dönemde ülkede süpermarket gıda fiyatlarının yüzde 0,7 oranında artış kaydettiği belirtilmişti.

İngiliz sterlinin geçen yılın haziran ayında yapılan Avrupa Birliği (ABreferandum undan bu yana yaşadığı sert değer kayıpları üretim maliyeti ve ithal gıda fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle İngiltere‘deki süpermarket zincirlerinin toplam gelirleri ise şubat ayı itibariyle yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 2014 yılının haziran ayından bu yana en yüksek artış hızına ulaştı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Kantar Worldpanel’in Perakende ve Tüketici Başkanı Fraser McKevitt, “Çay, yağ, balık gibi temel tüketici ürünleri son 12 ay içerisinde 5 pensten fazla artış kaydetti. Bunların büyük kısmı ithal ürünler.”ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahminlerine göre ülkede enflasyonun 2018 ortasına kadar yaklaşık yüzde 2,7 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor. (AA)

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