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Lezbiyen kızına tecavüz etti!

— 8 Mart 2017

İngiltere‘nin Warwick kentinde yaşanan olayda, 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.

The Independent gazetesinin haberine göre, yargıç, kararı açıklarken şu ifadeleri kullandı:

“16 yaşındaki bir kız çocuğu olarak eşcinsel olduğunun ve o yaşta birçok kişinin başına geldiği gibi, kimliğiyle sorun yaşadığının farkına vardı, size söylemeye karar verdi. Sizse gerçek ve kontrolsüz bir öfke sergilediniz, ona erkeklerle cinsel ilişkinin niçin daha iyi olacağını göstermek için tecavüz etmeye karar verdiniz. Onun anlattıklarını dinlemek yürek burkucuydu. İşlediğiniz suç, bir lezbiyen olarak kızınıza karşı nefret ortaya koyuyor.”

Dava sürecinde diğer iki kız çocuğunu da geçmişte taciz ettiği ortaya çıkan 54 yaşındaki baba 21 yıl hapis cezası aldı.(MYNET.COM)

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