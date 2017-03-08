Lider Yalova kazanıyor: 3-0

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Douglas Eyr Sports Centre’da oynanan Birinci Küme mücadelesinde lider Yalova, play-off şansı azalan Yeni Boğaziçi’ne geçit vermedi.

Futbol olarak dengeli geçmesine rağmen Yalova, gol noktalarında rakibinden daha fırsatçı olunca skor da şekillenmiş oldu. Oyunun ilk bölümünde Yalovalı Tashan, takımını 1-0 öne geçiren gole imzasını attı.

İkinci yarıda Yeni Boğaziçi’nin çabaları sonuç getirmezken, Yalova George ile ikinci sayıyı buldu. İlerleyen dakikalarda Remi skoru 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti. Bu skorla Yalova, play-off’a lider olarak başlamayı büyük ölçüde garanti etti.