Lider Yalova kazanıyor: 3-0

Lezbiyen kızına tecavüz etti!— 8 Mart 2017
İngiltere’nin Warwick kentinde yaşanan olayda, 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Douglas Eyr Sports Centre’da oynanan Birinci Küme mücadelesinde lider Yalova, play-off şansı azalan Yeni Boğaziçi’ne geçit vermedi.
Futbol olarak dengeli geçmesine rağmen Yalova, gol noktalarında rakibinden daha fırsatçı olunca skor da şekillenmiş oldu. Oyunun ilk bölümünde Yalovalı Tashan, takımını 1-0 öne geçiren gole imzasını attı.
İkinci yarıda Yeni Boğaziçi’nin çabaları sonuç getirmezken, Yalova George ile ikinci sayıyı buldu. İlerleyen dakikalarda Remi skoru 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti. Bu skorla Yalova, play-off’a lider olarak başlamayı büyük ölçüde garanti etti.
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