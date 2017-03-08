Nicole Kidman’ın sahneleri ses getirecek

Lezbiyen kızına tecavüz etti!— 8 Mart 2017
İngiltere’nin Warwick kentinde yaşanan olayda, 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.
İngiliz basını, Nicole Kidman‘ın rol aldığı HBO’nun yeni dizisi ‘Big Little Lies’a geniş yer verdi. 49 yaşındaki oyuncunun cesur sahneleri dikkati çekti.
Evliliklerde yaşanan sorunlar ve evdeki şiddete de vurgu yapan dizide, ‘Celeste’ karakterine hayat veren Kidman’ın kocası rolünde ise Alexander Skarsgard bulunuyor.
Avustralyalı yazar Liane Moriary’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan, yönetmenliğini Jean-Marc Vallee’nin yaptığı ‘Big Little Lies’da; dışardan mükemmel hayatlara sahipmiş gibi gözüken üç kadının, bir cinayet olayı ile yollarının kesişmesi işleniyor. Çocukları anaokuluna giden kadınlar, veli toplantısı esnasında gerçekleşen bir cinayeti aydınlatmaya çalışacak. Bu kadınlardan birini Nicole Kidman canlandırıyor.
Yedi bölümlük kısa dizinin kadrosunda Kidman dışında Reese Witherspoon, Shailene Woodley ve Zoe Kravitz yer alıyor.(Milliyet)
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