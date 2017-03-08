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Nicole Kidman’ın sahneleri ses getirecek

— 8 Mart 2017

HBO’nun yeni yapımı ‘Big Little Lies’ (Büyük Küçük Yalanlar), Oscar ödüllü Avustralyalı aktris Nicole Kidman’ın sahneleriyle büyük ses getirdi.

İngiliz basını, Nicole Kidman‘ın rol aldığı HBO’nun yeni dizisi ‘Big Little Lies’a geniş yer verdi. 49 yaşındaki oyuncunun cesur sahneleri dikkati çekti.

Evliliklerde yaşanan sorunlar ve evdeki şiddete de vurgu yapan dizide, ‘Celeste’ karakterine hayat veren Kidman’ın kocası rolünde ise Alexander Skarsgard bulunuyor.

Avustralyalı yazar Liane Moriary’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan, yönetmenliğini Jean-Marc Vallee’nin yaptığı ‘Big Little Lies’da; dışardan mükemmel hayatlara sahipmiş gibi gözüken üç kadının, bir cinayet olayı ile yollarının kesişmesi işleniyor. Çocukları anaokuluna giden kadınlar, veli toplantısı esnasında gerçekleşen bir cinayeti aydınlatmaya çalışacak. Bu kadınlardan birini Nicole Kidman canlandırıyor.

Yedi bölümlük kısa dizinin kadrosunda Kidman dışında Reese Witherspoon, Shailene Woodley ve Zoe Kravitz yer alıyor.(Milliyet)

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