O45’lerde şampiyon Türkmenköy oldu

Facebook çocuk istismarını engellemede başarısız oldu— 8 Mart 2017
BBC’nin araştırması Facebook’un çocuk fotoğraflarının cinsel içeriklerde kullanılmasının önüne geçemediğini gösterdi.
Locus Estate sponsorluğunda düzenlenen Türk Veteran Ligi’nde 045 kategorisinde maçlar sona erdi.
6 takımın katıldığı ve dört devre üzerinden oynanan maçlar sonunda Türkmenköy şampiyon olurken, ikinciliği Euromed kazandı. Pazartesi gecesi oynanan son maçları takiben Türkmenköy ve Euromed’e kupaları verildi. Son haftanın sonuçları şöyle:
Vadili-Yeni Boğaziçi: 5-1, Türkmenköy-Euromed: 3-2, Akdeniz-Yavruvatan: 2-0
ANATOLIA 6-1 GALİP
Öte yandan 13 takımın katılımıyla oynanan ve son haftaları yaklaşan O35 kategorisinde ise lider Anatolia, Yurtseven’e 6-1 galip gelerek hedefine yaklaştı.
Bu kategorideki diğer sonuçlar şöyle oldu:
Diyarbakısrpor-Kafkas Gençlik: 4-4, Yeni Boğaziçi-Adana Demirspor: 2-0, Gaziantepspor-Mavericks: 2-1, Kaleburnu-Akova: 3-2, Narlı FC-Türkmenköy: 3-0
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