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O45’lerde şampiyon Türkmenköy oldu

— 8 Mart 2017

 

Veteranlar O45’te şampiyon olan Türkmenköylü’ler, Federasyon ve Locus Estate yetkilileriyle.

Locus Estate sponsorluğunda düzenlenen Türk Veteran Ligi’nde 045 kategorisinde maçlar sona erdi.

6 takımın katıldığı ve dört devre üzerinden oynanan maçlar sonunda Türkmenköy şampiyon olurken, ikinciliği Euromed kazandı. Pazartesi gecesi oynanan son maçları takiben Türkmenköy ve Euromed’e kupaları verildi. Son haftanın sonuçları şöyle:

Vadili-Yeni Boğaziçi: 5-1, Türkmenköy-Euromed: 3-2, Akdeniz-Yavruvatan: 2-0

Lig ikincisi Euromed O45, kupasını, Federasyon ve Locus Estate temsilcilerinden aldı.

ANATOLIA 6-1 GALİP

Öte yandan 13 takımın katılımıyla oynanan ve son haftaları yaklaşan O35 kategorisinde ise lider Anatolia, Yurtseven’e 6-1 galip gelerek hedefine yaklaştı.

Bu kategorideki diğer sonuçlar şöyle oldu:

Diyarbakısrpor-Kafkas Gençlik: 4-4, Yeni Boğaziçi-Adana Demirspor: 2-0, Gaziantepspor-Mavericks: 2-1, Kaleburnu-Akova: 3-2, Narlı FC-Türkmenköy: 3-0

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