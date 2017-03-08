Sütünü internette satışa çıkardı

Avustralyalı bir kadın, fazla sütünün bir kısmını süt bankasına bağışladıktan sonra geri kalanını internette satışa çıkardı.

“DİREKT KAYNAĞINDAN İÇEMEZSİNİZ”

İşte internet sitesindeki ilanda yer alan ilginç notlar: “Sütüm fazla geliyor. Çoğunu bağışladım. Kısa sürede şişirdiği için vücut geliştirmecilerin anne sütü için deli olduklarını biliyorum. Sütle ne yapacağınız size kalmış. Korkarım direkt kaynağından içemezsiniz. Süt, 250 ml’lik poşetlerde gönderilecek. Eğer merak ediyorsanız güzelim.”

Avustralya yasalarına göre, insan vücudunun herhangi bir parçasını satmak yasak. Buna anne sütü de dahil. 2015 yılında yapılan bir araştırmada internet ortamında satılan anne sütünün su ve inek sütü gibi başka şeylerle karıştırıldığı ve yüksek oranda bakteri içerdiği ortaya çıkmıştı.