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Trabzonspor güle oynaya: 7-1

— 8 Mart 2017

Fotoğraflar: YUNUS  DALGIÇ

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de son şampiyon Trabzonspor, Düzcespor’a 7-1 galip geldi.

Son haftalarda sakatlık ve bazı önemli oyuncularının maçlara gelmemesi ile sıkıntılar yaşayan Düzcespor karşısında etkili bir futbol sergileyen Trabzonspor, daha ilk yarıda skora ağırlığını koydu. Ridi ve Fayad Nyanja ile iki gol kazanıp, skoru 2-0 yapan Bordo-Mavili takım, Wadham Lodge’da konuk olduğu maçın son yarısında farkı giderek büyüttü.

Bu 45 dakikada Adem Ali ve Mustafa ile ikişer, Ridi ile bir gol daha atmayı başaran Trabzonspor önünde Düzcespor sadece Kerem’le cevap verdi. Trabzonspor, şampiyonu belirleyecek play-off grubuna kalmayı büyük ölçüde garantilerken, Düzcespor’un kaderi son haftalara kaldı.

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