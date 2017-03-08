TTFF Aylık toplantısı

Türk Toplumu Futbol Federasyon’nun Mart ayı toplantısı yapıldı.

Haringey’deki Kıbrıs Evi’nde gerçekleşen toplantıda gündemdeki konu Federasyonun vakıflaşması ve Enfield Belediyesi sınırları içindeki sahayla ilgili gelişmelerdi.

Sekreter Eray Öznacar, bu konulardaki gelişmeleri anlatırken, Edmonton Churchfield Recreation Ground ile ilgili projenin Enfield Belediyesi’ne 22 Şubat’ta verildiğini kaydetti. Öznacar, vakıflaşma konusunda da avukatlık firmasının çalışmaları başlattığını söyledi. Federasyon Sekreteri, vakıf çerçevesinde kurulacak limited şirketin ligdeki tüm kulüpleri kapsayacağını, isteyen kullüp temsilcilerinin bu şirkette görev alabileceğini ifade etti.

Aylık toplantıda, MTG’nin ligden düşürülmesi ile ilgili gelişmeler için de bigilendirme yapılırken, Türkmenköy O45 Veteran takımının lig şampiyonluğuna da vurgu yapıldı.