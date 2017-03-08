Türkmenköy özlem giderdi: 5-1

Lezbiyen kızına tecavüz etti!— 8 Mart 2017
İngiltere’nin Warwick kentinde yaşanan olayda, 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.
Hackney Marshes’taki maçta Türkmenköy, konuk ettiği Gaziantepspor’u rahat mağlup etti: 5-1.
MTG’nin ligden çıkartılmasıyla büyük ölçüde kümede kalma umudunu arttıran rakibi önünde etkili ataklarını 90 dakika boyunca sürdüren Türkmenköy, uzun süre sonra üç puan sevinci yaşadı. İlk yarıda Erol ve Abidin’in golleriyle skor 2-0 oldu. Bunlara konuk ekip penaltıdan Onur’un vuruşuyla karşılık verdi ve devre 2-1 bitti.
İkinci yarıda da oyunun hakimi olan Türkmenköy, Abidin’in iki ve Kawasaki’nin bir golüyle farkı açtı ve sahadan 5-1 galip ayrıldı.
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