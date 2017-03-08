Yapay embriyo üreten ekipte bir de Türk var

Facebook çocuk istismarını engellemede başarısız oldu— 8 Mart 2017
BBC’nin araştırması Facebook’un çocuk fotoğraflarının cinsel içeriklerde kullanılmasının önüne geçemediğini gösterdi.
TÜBİTAK bursuyla İngiltere’nin dünyaca ünlü Cambridge Üniversitesi’nde görev alan ve halen İngiltere’de bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlisi Berna Sözen, bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişmeyi yaratan ekipte yer alan tek Türk bilim insanı oldu.
Sözen, Cambridge Üniversitesi’nde, kök hücrelerden yapay fare embriyosu üretmeyi başaran ekipte yer aldı. Sözen, “Çalışmamız bilimsel çevrelerce tarihi bir buluş olarak nitelendi. Biz iki kök hücre türü arasında önemli bir iletişim kurulduğunu keşfettik.” dedi. (HÜRRİYET)
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