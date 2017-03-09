Çelik: İngiltere ile yoğun bir ajandamız var

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündemdeki değişik konular hakkında görüşlerini açıkladı.

Ömer Çelik, İngiltere ile ilişkiler konusunda da ayrı bir paragraf açarak açıklamalar yapıp, soruları cevaplandırdı.

İNGİLTERE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

“İngiltere, AB‘den ayrılırken ticari ve siyasi ilişkileri yeniden dizayn ediyor. Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkiler bu durumda nasıl etkilenecek?” sorusuna Bakan Çelik, İngilizlerin “Biz, AB‘den ayrılıyoruz ama Avrupa‘dan ayrılmıyoruz” dediklerini, bu yaklaşımın doğru olduğunu belirtti.

Kendisinin de “Biz de AB üyesi değiliz ama Avrupalıyız” dediğini söyleyen Çelik, yapısal olan ile yoruma açık olan arasında fark bulunduğunu kaydetti.

İngiltere’nin şimdiye kadar Schengen bölgesi ve Avro bölgesindeki özerkliğini koruyarak AB‘nin güçlü bir üyesi olduğunu dile getiren Çelik, İngiltere‘nin, eski Başbakan David Cameron‘ın son dönemi hariç her zaman Türkiye‘nin yanında olduğunu anlattı.

İHRACATIMIZ YÜZDE 80 ARTTI

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hiçbir Avrupalı siyasetçi Türkiye‘ye gelmezken İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD‘den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ın ziyaretinin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Çelik, “Yeni dönemde, Türkiye‘nin milli çıkarları çerçevesinde İngiltere ile daha yakın bir ajanda üretebileceğiz.” dedi.

İngiltere’nin dünyanın 6. büyük ekonomisi olduğunu da hatırlatan Çelik, İngiltere‘nin, Almanya ve İtalya‘dan sonra Türkiye‘nin üçüncü büyük ticari ortağı olduğunu belirtti.

İngiltere’nin, Türkiye‘ye yapılan yabancı yatırımlar bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Çelik, “İhracatımız, son 10 yılda yaklaşık yüzde 80 oranında arttı. İhracat düzeyimiz de 11 milyar dolara yaklaştı.” diye konuştu.

Ayrıca Çelik, 16 Nisan’daki halk oylamasından sonra İngiltere‘yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak şunları söyledi:

“Bretix sürecinde AB ile İngiltere arasında nasıl bir anlaşma yapılacağı meselesinin, bizim Gümrük Birliği müzakeremiz için de yol gösterici olacak. Bu arada onlar çıktıktan sonra, İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması yapmamız gerecek. İngiltere ile yoğun bir ajandamız var. İngiltere ile ekonomi, turizm, siyasi ve güvenlik konularında önümüzdeki dönemde son 10 yılda gösterdiğimiz performansa benzer yeni bir performans sayfasının açılacağını görüyorum.” (AA)