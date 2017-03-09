Alışveriş merkezinin dışında 50 kurbağa bulundu

Kuzey Londra’da bir süpermarketin otoparkında 50’ye yakın sıçrayan kurbağalardan bulundu.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı North Finchley, Kingsway bölgesindeki Aldi Süpermarkete çağrılan Hayvanları Koruma Kurumu (RSPCA) elemanları, 30 kadarı bir plastik torba içinde, 20’i kadarı da dışarıya salınmış sıçrayan kurbağaları tespit etti.

Kurumun müfettişlerinden Lauren Evans, şimdiye kadar karşılaştıkları en garip olay olarak niteledi. Evans “Ben geldiğimde onlar karanlık otoparkta sıçrayıp duruyorlardı. Onları güvenli bir yere götürmek için kepçeyle toplamak zorunda kaldım. Bir kısmı da özellikle plastik bir torbaya konulmuştu. Delik olmasa kaçmayı başaramazlardı ve nefessiz kalmış olurlardı” dedi.

Dışarı çıkanların ise araçların bulunduğu bölgede dolaşmalarının da onlar için tehlikeli olduğunu, içlerinden ikisinin ezilerek öldüğünü kaydeden RSPCA görevlisi, “Bu kurbağaların nereden geldiği ya da neden birisinin plastik torbaya koyduğu ve böyle bir otoparkta bıraktığı hakkında hiçbir fikrim yok “ diye konuştu.

Kurbağaları saat 21.00 civarında kurtararak Putney Hayvan Hastanesi’ne kaldıran RSPCA Müfettişleri olay hakkında bilgisi olanların 0300 123 8018 numaralı telefonu aramalarını istedi.