Basitçe Soyut sergisi HLS Gallery’de

ULUSLARARASI sanatçıların eserlerinden oluşan Basitçe Soyut (Simply Abstract) adlı sergi HLS Gallery’de sanatseverler ile buluşuyor.

Kuzey Londra’nın yeni sanat merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen HLS Gallery açtığı yeni sergi ile soyut kavramı üzerinde duruyor. Türk sanatçı Halime Yurdagül’ün yönetimindeki HLS Gallery’de sekiz çağdaş sanatçının eserleri sergileniyor. İngiltere, Kanada, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerden sanatçıların eserlerinin bulunduğu sergi 11 Mart Cumartesine kadar açık olacak. Sanatseverler Aj Seki, Gina Love, Halime Yurdagül, Jonathan Redmayne, Lina Kobeissi, Owen Munisamy, Sonja Knoch ve Zoe Walker eserlerini yakından görme fırsatı yakalayacak.

Adres: 55 Stoke Newington, High street, London N16 8EL