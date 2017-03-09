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Başörtüsüyle twerk yapan Müslüman genç kıza ölüm tehditi

— 9 Mart 2017

İngiltere’nin Birmingham şehrinin merkezinde, dans eden 3 gençten biri olan başörtülü kız, ölüm tehditleri alıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

The Sun’da yer alan habere göre, sokak dansçıları olduğu düşünülen 2 arkadaşıyla kalabalık bir meydanda dans gösterisi sergileyen başörtülü genç kızın, erotik dansı oldukça yoğun tepkiler topluyor.

İsmi açıklanmayan genç kızın dansının videosunun altında birbirinden nefret ve hakaret dolu yorumlar yer alıyor.

“SAYGISIZCA…”

Bir yorumda genç kız için; “Bu çok saygısızca. Hijab giyiyorsan İslam’a ve değerlerine de saygılı olacaksın” yorumu yer alıyor.

Bir başka yorumda ise genç kızın dansının ve hareketlerinin ‘iğrenç’ olduğu belirtilmiş…

Tepkilerin ardından bir Youtuber’a konuşan genç kız şunları söyledi:

Bu bir viraldi, ancak bu işten incinen ben oldum. Sadece üzerime gelmemelerini istiyorum. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım.

“SAYGISIZLIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM, ALLAH YARGILAYACAK”

Saygısızlığım için özür dilerim. Allah yargılayacak bunu ve günün sonunda bunun için hesap veriyor olacağım, hesap vereceğim tek merci Allah katı, sizler değilsiniz.” (HÜRRİYET)

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