Braintree, liderden fark yedi

Alışveriş merkezinin dışında 50 kurbağa bulundu— 9 Mart 2017
Kuzey Londra’da bir süpermarketin otoparkında 50’ye yakın sıçrayan kurbağalardan bulundu.
Vanarama National League’de kümede kalma mücadelesi veren Braintree, lig lideri Lincoln City karşısında sahadan 4-0 mağlup oldu.
Güçlü rakibini sahasında ağırlayan Braintree, 15-23-83 (penaltı) ve 86’da yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı. Braintree, 36 maçta 41 puanla 18’inci sırada kaldı.
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