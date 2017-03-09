“Brexit AB ile ticaret yapan gıda firmalarının maliyetini artıracak”

AĞIRLIKLA Doğu Avrupa olmak üzere 20’ye yakın ülkeden getirdiği sayısız çeşitte gıda ürününü İngiltere geneline dağıtma başarısı gösteren Expo Foods Limited’in Genel Direktörü İrfan Değirmendereli, Brexit’in gıda sektörünü birkaç nedenden dolayı olumsuz etkileyeceğini savundu.

Britanya’da 23 Haziran 2016’da yapılan AB referandumu sonrası Sterlinin Euro karşısında değer kaybetmeye başladığını anımsatan Değirmendereli, bu durumun gıda sektöründe ekonomik sorunlara yol açtığını anlattı.

PARİTE HEP ZARAR YAZIYOR

Değirmendereli, “Kendi firmamızdan örnek verecek olursam; ağırlıkla çalıştığımız Doğu Avrupa pazarında alımları Euro ile yaptığımız için, Sterlindeki değer kaybı bize ayda ortalama 30-40 bin poundluk zarar yazdı. Aradaki fiyat farkını, hemen ürünlere yansıtma gibi bir durumumuz olmadığı için de zararımız belli bir süre devam etti. Sonrasında ise fiyat ayarlaması yapmaya mecbur kaldık. Sadece etnik gıda firmaları değil Euro ile kim çalışıyorsa mecburen fiyat artışı yaptı. Bu, ulusal zincir marketlerde de böyle” dedi.

YENİ SÜREÇ NELER GETİRECEK?

Mevcut durumda Pounddaki değer kaybının süreceğine işaret eden Değirmendereli, İngiltere’de yaşayan AB kökenli insanların Brexit nedeniyle yaşadığı sıkıntılara da değindi.

Değirmendereli, “İnsanlar belirsizlikten dolayı çok tedirgin oldu. ‘Acaba bizi ülkemize geri gönderirler mi?’ endişesi, ilk başta gıda harcamalarına da yansıdı. İnsanlar haliyle likit kalmak istedi. Fakat neticede temel gıda maddeleri mecburen alınacak. Dolayısıyla bu tedirginlik gıda sektörü için şimdilik ortadan kalktıysa da yeni sürecin neler getireceğini hep beraber yaşayarak göreceğiz” diye konuştu.

EKSTRA PROSEDÜR GELECEK

Ağırlıkla Doğu Avrupa ülkeleriyle ticaret yaptıkları için, AB’den çıkıldığında gümrük ve lojistik maliyetlerinin artacağını, mal alımında ise ekstra prosedürle uğraşmak durumunda kalacaklarını anlatan Değirmendereli, şöyle devam etti:

“Gelişmeler, İngiltere’nin bundan sonra çok daha pahalı bir ülke haline geleceğini gösteriyor. Bu durum ülkeyi cazip olmaktan çıkaracak ve bir kısım çalışan belki de kendi ülkesine dönecek. Bu durumda gıda sektörü için eleman sıkıntısı ortaya çıkacak. Fakat bu insanların hem çalışan hem de birçok sektör için müşteri olduğu da unutulmamalı. Dolayısıyla küçük esnaf için oldukça zorlu bir süreç yaşanacağını tahmin ediyorum.”