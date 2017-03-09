Crawley Town, Portsmouth’a 2-0 yenildi

‘Robot avukat’ göçmenlere hukuk danışmanlığı yapacak— 9 Mart 2017
İngiltere’de trafik cezalarıyla mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı.
Crawley Town, Sky Bet League Two’da ikinci sırada yer alan Portsmouth’a kendi evinde 2-0 kaybetti.
Güçlü rakibi karşında zaman zaman iyi oynayan Crawley Town, 54 ve 71’de yediği gollerle hafta arası maçından puansız ayrıldı. Maçı 5 bin 350 seyirci izlerken, Crawley Town, 35 maçta 43 puanla 16’ıncı sıraya indi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak