Güney Kıbrıs, dünyanın en zengin 39.ülkesi

Başörtüsüyle twerk yapan Müslüman genç kıza ölüm tehditi— 9 Mart 2017
İngiltere’nin Birmingham şehrinin merkezinde, dans eden 3 gençten biri olan başörtülü kız, ölüm tehditleri alıyor.
Güney Kıbrıs’ın, Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ve kişi başına düşen alım gücü göz önünde bulundurulduğunda, 34 bin 386 dolarla dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında 39. sırada aldığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Global Finance Magazine tarafından yapılan analize dayandırdığı haberinde, Yunanistan’ın da 26 bin 809 dolarla 51. sırayı aldığını yazdı. (KıbrısHaber)
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