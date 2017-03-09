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İngiltere Maliye Bakanı Hammond açıklaması

— 9 Mart 2017

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, kamu borçlanma ihtiyacının gelecek yıllarda kademeli olarak azaltılacağını bildirdi.

İngiliz Parlamentosu’nda bahar dönemi bütçe düzenlemelerini açıklayan Hammond, yeni bütçenin Avrupa Birliği‘nden (AB) çıkışa hazırlanan İngiltere için sağlam bir platform oluşturacağını söyledi.
Hammond, bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi’nin (ORB) bu yıl İngiltere‘nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,4’ten yüzde 2 seviyesine çıkardığını, 2018 için büyüme tahminin ise yüzde 1,7’den yüzde 1,6 seviyesine çekildiğini söyledi.

İngiltere’nin G-7 ülkeleri arasında geçen yıl kaydettiği büyüme ile Almanya‘nın ardından ikinci sırada geldiğini hatırlatan Hammond, “Bütçemiz ölçülerimiz göre davranmamızı gerektiren bir bütçe.” ifadesini kullandı.
Hammond, İngiltere‘nin 2017-2018 dönemi için borçlanma tahmininin 59 milyar sterlinden 53,8 milyar sterline, 2018 yılı için ise 46,5 milyar sterlinden 40,8 milyar sterline çekildiğini bildirdi.

İngiltere’nin borçlanma ihtiyacının 2020’de 20,6 milyar sterline kadar indirilmesini hedeflediklerini belirten Hammond, gelecek 5 yıl boyunca toplam kamu borcunun yaklaşık 23,5 milyar sterlin seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

“İngiltere’nin halihazırda toplam kamu borcu yaklaşık 1,7 trilyon sterlin seviyesinde”
Philip Hammond, daha düşük borçlanmanın, harcamaların finanse edilemeyeceği anlamına gelmediğini ifade ederek, kamu borçlanma ihtiyacının gelecek yıllarda kademeli olarak azaltılacağını, İngiltere‘nin halihazırda toplam kamu borcunun yaklaşık 1,7 trilyon sterlin seviyesinde olduğunu söyledi.

Hammond, “Her yıl 50 milyar sterlini sadece borcumuzun faizi için harcıyoruz. Tek sorumlu davranış planımıza devam etmek olacaktır. Çocuklarımızı sürekli artan borç yükünün altında bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.
Planlarına kısa vadeli hareketlilikler tarafından engellenmeden devam edeceklerini, bütçelerinin Brexit için sağlam bir platform temin ettiğini belirten Hammond, dijital platformların daha iyi vergilendirilebilmesi için daha iyi yolların bulunması gerektiğini, nisan ayında kurumsal vergi oranının yüzde 19’a çekilmesiyle İngiltere‘nin G-20 içerisindeki en düşük kurumsal vergi oranına sahip ülke haline geleceğini vurguladı.

İngiliz hükümeti, bu ay sonunda AB‘den resmen çıkış sürecini başlatacak 50’nci maddeyi yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. (AA)

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