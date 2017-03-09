İşte Ferrari’nin yeni canavarı!

Bu yıl 87.’si düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkan 812 Superfast, Ferrari tarihinin en güçlü ve en hızlı otomobili olarak lanse edildi.

Bu yıl otomotiv sektöründeki 70. yılını kutlayan Ferrari’nin son spor otomobili 812 Superfast tanıtıldı. F12 Berlinetta ve F12 gibi efsane modellerin ardından piyasaya sürülen yeni modeli Ferrari 812 Superfast büyük ilgi gördü.

789 beygir güç üreten 6.5 litre V12 motora sahip araç, 2.9 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor ve maksimum sürati 340 km/s…

Ferrari 812 Superfast’ın Türkiye satış fiyatı 700 bin Euro olarak açıklandı.