Kerim Frei de kurtaramadı

Başörtüsüyle twerk yapan Müslüman genç kıza ölüm tehditi— 9 Mart 2017
İngiltere’nin Birmingham şehrinin merkezinde, dans eden 3 gençten biri olan başörtülü kız, ölüm tehditleri alıyor.
Birmingham City, Salı akşamı İngiltere Championship’te sahasında Wigan’a 1-0 mağlup oldu.
Kerim Frei, oyun ikinci yarıyla birlikte başlarken, onun çabaları sonuç getirmedi. Karşılaşmanın 19’uncu dakikasında Wigan tek golünü attı. Maçı 15 bin 596 futbolsever izledi.
Birmingham City, 36 maçta 43 puanla 17’inci sırada kaldı.
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