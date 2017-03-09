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Kerim Frei de kurtaramadı

— 9 Mart 2017

Birmingham City, Salı akşamı İngiltere Championship’te sahasında Wigan’a 1-0 mağlup oldu.

Kerim Frei, oyun ikinci yarıyla birlikte başlarken, onun çabaları sonuç getirmedi. Karşılaşmanın 19’uncu dakikasında Wigan tek golünü attı. Maçı 15 bin 596 futbolsever izledi.

Birmingham City, 36 maçta 43 puanla 17’inci sırada kaldı.

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