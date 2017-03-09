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Murat Karagül’ün puan getiren golü

— 9 Mart 2017

Murat Karagül.

54 futbolseverin izlediği maçın ilk yarısını 27’de yediği golle geride kapatan, 49’da kalesinde ikinci sayıyı gören Ware FC daha sonra toparlandı. Oyunun 79’uncu dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Murat Karagül, takımını umutlandırdı. Ware FC, 90’da ise beraberlik golünü buldu ve maç 2-2 sonuçlandı.

Darren Behçet’in Ware FC kalesini koruduğu maçtan sonra 38 maçta 39 puana erişen ev sahibi ekip 20’inci sırada kalmaya devam etti.

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