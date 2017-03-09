Murat Karagül’ün puan getiren golü

Başörtüsüyle twerk yapan Müslüman genç kıza ölüm tehditi— 9 Mart 2017
İngiltere’nin Birmingham şehrinin merkezinde, dans eden 3 gençten biri olan başörtülü kız, ölüm tehditleri alıyor.
54 futbolseverin izlediği maçın ilk yarısını 27’de yediği golle geride kapatan, 49’da kalesinde ikinci sayıyı gören Ware FC daha sonra toparlandı. Oyunun 79’uncu dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Murat Karagül, takımını umutlandırdı. Ware FC, 90’da ise beraberlik golünü buldu ve maç 2-2 sonuçlandı.
Darren Behçet’in Ware FC kalesini koruduğu maçtan sonra 38 maçta 39 puana erişen ev sahibi ekip 20’inci sırada kalmaya devam etti.
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