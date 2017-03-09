Londra Gazete
Son haberler
9 Mart 2017 - Tuğrul Türkeş Londra’da temaslarda bulundu
9 Mart 2017 - ‘Nefes’ olmak için el ele verecekler
9 Mart 2017 - “Brexit AB ile ticaret yapan gıda firmalarının maliyetini artıracak”
9 Mart 2017 - UETD-UK’den, yeni Başkonsolos Ergin’e ‘Hoşgeldiniz’ yemeği
8 Mart 2017 - Quo vadis AB?
Home / Toplum haberleri / ‘Nefes’ olmak için el ele verecekler

‘Nefes’ olmak için el ele verecekler

— 9 Mart 2017

İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Kıbrıslı Nefes için yardım kampanyası başlattı.

Kıbrıslı Türklerin yurtdışına göç edişinin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde başlatılan kampanya hakkında açıklama yapan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) Başkanı Sinem Arıca, “Kanser hastası olan ve Almanya’da tedavi gören Nefes Demirpençe’nin tedavi masraflarına destek amacıyla kampanya düzenledik. 10 Mart Cuma günü derneğimizde makbuz karşılığında yardım toplayacağız. Yardım etmek isteyen tüm sivil toplum örgütlerini ve yardımseverleri derneğimize bekliyoruz” dedi.

KKTC’de yaşayan Demirpençe ailesinin kızı Nefes, 3.5 yaşından beri ‘nöroblastom tümörüne’ karşı mücadele veriyor. Şu anda Almanya’da kemoterapi gören Nefes’in tedavi masraflarını karşılamak için Londralı yardımseverlerin desteğine ihtiyaç var.

“ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM”

KKTC’de kamu personeli olarak çalışan Nefes’in babası Eray Demirpençe, yeni bir tedaviye daha başlandığını, bu tedavi sonunda doktorların son çare olarak ilik nakli yapacağı bilgisini verdi. İkinci kez tedavi altına alınan küçük Nefes ise “Ülkemi çok seviyorum. İyileştiğimde denizde yüzeceğim. Arkadaşlarımı özledim” dedi.

40 YILI AŞAN YARDIM HİZMETİ

Londra’da 41 yıldır hizmet veren TWPA gönüllüleri, 10 Mart Cuma günü gerçekleştirecekleri ‘Kadınlar Günü’ etkinliğinde hem Nefes için yardım kampanyasını başlatacak hem de Nevabuselik Türk Müziği Korosu şefi Asım Çeliktürk ile müzik öğretmeni Hatice Çeliktürk’ün sunacağı şiir dinletisi ile bir araya gelecek.

Haber Okunma Sayısı: 56
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Mart 2017 Perşembe
Sayı 836

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close