‘Nefes’ olmak için el ele verecekler

İNGİLTERE Türk Kadınları Yardım Derneği kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Kıbrıslı Nefes için yardım kampanyası başlattı.

Kıbrıslı Türklerin yurtdışına göç edişinin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde başlatılan kampanya hakkında açıklama yapan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) Başkanı Sinem Arıca, “Kanser hastası olan ve Almanya’da tedavi gören Nefes Demirpençe’nin tedavi masraflarına destek amacıyla kampanya düzenledik. 10 Mart Cuma günü derneğimizde makbuz karşılığında yardım toplayacağız. Yardım etmek isteyen tüm sivil toplum örgütlerini ve yardımseverleri derneğimize bekliyoruz” dedi.

KKTC’de yaşayan Demirpençe ailesinin kızı Nefes, 3.5 yaşından beri ‘nöroblastom tümörüne’ karşı mücadele veriyor. Şu anda Almanya’da kemoterapi gören Nefes’in tedavi masraflarını karşılamak için Londralı yardımseverlerin desteğine ihtiyaç var.

“ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM”

KKTC’de kamu personeli olarak çalışan Nefes’in babası Eray Demirpençe, yeni bir tedaviye daha başlandığını, bu tedavi sonunda doktorların son çare olarak ilik nakli yapacağı bilgisini verdi. İkinci kez tedavi altına alınan küçük Nefes ise “Ülkemi çok seviyorum. İyileştiğimde denizde yüzeceğim. Arkadaşlarımı özledim” dedi.

40 YILI AŞAN YARDIM HİZMETİ

Londra’da 41 yıldır hizmet veren TWPA gönüllüleri, 10 Mart Cuma günü gerçekleştirecekleri ‘Kadınlar Günü’ etkinliğinde hem Nefes için yardım kampanyasını başlatacak hem de Nevabuselik Türk Müziği Korosu şefi Asım Çeliktürk ile müzik öğretmeni Hatice Çeliktürk’ün sunacağı şiir dinletisi ile bir araya gelecek.